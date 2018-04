Nederland wereldtopper op het gebied van innovatie, aldus de CTA

Op een nieuwe wereldranglijst van de Consumer Technology Association (CTA) is Nederland opgenomen als een van de 13 landen die in aanmerking komen voor de titel Innovatiekampioen 2018. De eerste International Innovation Scorecard van de CTA beschrijft cruciale nationale beleidsonderdelen die innovatie bevorderen en toont op welke gebieden landen hun eigen toekomst en economische groei belemmeren.

“De trends zijn duidelijk – innovatie wordt bevorderd wanneer overheden, zoals in Nederland, open staan voor nieuwe ideeën, mensen een grote vrijheid genieten en in een schone omgeving leven, en vernieuwers alle ruimte krijgen,” aldus Gary Shapiro, president en CEO van de CTA. “De toekomst van landen is verbonden aan innovatie, aangezien het de economische groei versterkt en toekomstige generaties voorziet van de banen die ze willen. Afgestudeerden die vandaag de dag de arbeidsmarkt betreden, willen niet zonder meer gebonden zijn aan het fabriekswerk van eerdere generaties. Ze willen hun creativiteit en nieuwsgierigheid gebruiken om te bouwen aan een betere toekomst, wereldwijd.”

De CTA, de grootste Amerikaanse beroepsvereniging in de technologiesector, voerde een vergelijkende analyse uit van 38 landen en de Europese Unie. Naast Nederland noemt de Scorecard van de CTA de landen Australië, Canada, Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden als wereldtoppers op het gebied van innovatie.

Nederland behaalde een hoge score in diverse categorieën. Het rapport vermeldt dat het aantal beginnende bedrijven in Nederland blijft groeien, waardoor het aantal nieuwe ondernemingen per jaar in Nederland is toegenomen tot 5,34 per 1000 mensen en het land maar liefst zes “unicorns” heeft geproduceerd. Nederland staat ook het testen van zelfrijdende voertuigen toe en heeft een nieuwe testfaciliteit geopend voor zelfrijdende auto's in het kader van een samenwerkingsverband met de Technische Universiteit Delft. Het land biedt verder gemiddelde breedbandsnelheden die veel hoger liggen dan die van de meeste andere landen, waaronder een gemiddelde snelheid van 17,4 mbps voor vaste internetverbindingen.

Hoewel Nederland het goed deed op de Scorecard, zou het land nog beter hebben gepresteerd als het meer open zou staan voor drones, bijvoorbeeld door het wegnemen van barrières voor recreatief gebruik van drones, zoals de vereiste van kostbare vergunningen. Het huidige beleid ondersteunt alleen commerciële droneactiviteiten. In een gemeenschappelijke brief aan de International Innovation Scorecard schreven Henne Schuwer, de ambassadeur van Nederland in de Verenigde Staten, en Gerbert Kunst, de consul-generaal van Nederland in San Francisco: “We willen de CTA bedanken voor deze erkenning, maar ook voor de steun aan beginnende bedrijven in Nederland. Beginnende bedrijven vormen de motor achter innovatie, en dit jaar presenteerden 53 beginnende bedrijven uit Nederland zich tijdens de CES 2018. Deze ervaring betekent een enorme boost voor de bedrijven door hen in contact te brengen met de gevestigde technologiewereld, grote beleggers en internationale ondernemingen. Op deze manier krijgen deze beginnende bedrijven de maximale gelegenheid voor groei, het aanpakken van de uitdagingen van de gemeenschap en het helpen van mensen wereldwijd. En dus heeft de CTA hen het best denkbare lanceerplatform gegeven.”

De Scorecard is gebaseerd op diverse objectieve criteria, waaronder in hoeverre overheden revolutionaire zakelijke modellen toestaan, zoals de deeleconomie en zelfrijdende voertuigen; hoe vriendelijk hun fiscale stelsels zijn; hoe goed ze het milieu beschermen; en zaken die altijd belangrijk zijn, zoals breedbandsnelheid en -kosten. De Scorecard weegt ook aspecten mee als diversiteit; de verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen op de werkvloer in belangrijke leeftijdsgroepen; het aantal immigranten binnen de nationale bevolking; en vrijheid van denken en van meningsuiting.

Een greep uit de andere belangrijke internationale bevindingen:

De landen met gemiddeld de snelste en meest betaalbare internetverbindingen zijn Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Zweden.

De landen met het hoogste niveau van ondernemersactiviteiten zijn Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De landen die voorop lopen wat betreft beleid voor zelfrijdende voertuigen zijn Australië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Singapore, Spanje, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zweden.

De CTA heeft diverse indicatoren meegewogen bij het opstellen van de uiteindelijke ranglijst. De Scorecard evalueert landen die voldoen aan twee richtlijnen: de overheid moet in staat zijn het openbaar beleid te beïnvloeden; en er moeten openbaar beschikbare, controleerbare en onafhankelijke gegevens van derden bestaan die kunnen worden vergeleken met die van andere landen. In toekomstige edities zal de CTA de reikwijdte van de Scorecard vergroten en meer landen evalueren.

Meer informatie over de Scorecard is te vinden op www.internationalscorecard.com.

