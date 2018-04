LLC voorziet Sunnyvale vestiging met geavanceerde opslagtechnologie

Lineage Logistics verlegt grenzen op Sunnyvale site-uitbreiding en heeft ‘s werelds meest geavanceerde geautomatiseerde opslag en voedsel verspreidingsfaciliteiten

Faciliteit zal bijna verdubbelen in capaciteit, maakt gebruik van de kracht van geavanceerde technologie en heeft de grootste verwerkingssnelheid van iedere vergelijkbare locatie in de wereld

NOVI, Mich.--(BUSINESS WIRE)-- 20180412 --

Lineage Logistics, LLC (Lineage), ‘s werelds meest vernieuwende en vertrouwde aanbieder van oplossingen voor temperatuur-gecontroleerde bevoorradingsketens, heeft deze week zijn grenzen verlegd door een aanzienlijke uitbreiding tot opslag en verspreidingsfaciliteiten van Sunnyvale in Texas op de logistieke markt van Dallas-Fort Worth. Gebruikmakend van de kracht van de meest geavanceerde automatisering en robotgestuurde opslagtechnologie in de wereld, zal Lineage de laadcapaciteit bijna verdubbelen, terwijl het minder dan een derde van de huidige voetafdruk in beslag neemt.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180412005854/nl/

Lineage's expansion in Sunnyvale, Texas cements the organization as the largest, most innovative automated solution provider in the temperature-controlled warehousing industry. (Photo: Business Wire)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180412005854/nl/