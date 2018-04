Zimbra gemeenschap brengt vernieuwingen in kaart

Zimbra gemeenschap brengt verbeteringen van email en samenwerking in kaart die aanpassing stimuleren

BUFFALO, N.Y.--(BUSINESS WIRE)-- 20180412 --

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) heeft aangekondigd dat Zimbra Forum France meer dan 200 deelnemers heeft aangetrokken van het platform van de internationale gemeenschap van kanaalpartners, ontwikkelaars en klanten in Parijs, Frankrijk. Op het negende jaarlijkse evenement hebben de deelnemers gesproken over de belangrijke functies voor de routekaart voor ontwikkeling van Zimbra, deelgenomen aan diepe duiken van het recent gelanceerde Zimbra 8.8 samenwerkingsplatform, en vernieuwende ideeën gedeeld uit de hele gemeenschap die de invoering door klanten van Zimbra stimuleren.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180412006262/nl/