GSMA lanceert wereldwijd mobiel geld certificeringsregeling

ABIDJAN, Côte d’Ivoire--(BUSINESS WIRE)-- 20180413 --

Op de Mobile 360 – West Afrika evenement, de GSMA heeft de lancering aangekondigd van de GSMA mobiel geld certificatie, een wereldwijde regeling voor mobiel geld aanbieders om veiligere, transparantere en veerkrachtigere financiële diensten aan te bieden aan miljoenen mobiel geld gebruikers over de hele wereld. De certificatie is gebaseerd op een onafhankelijke beoordeling van het vermogen van een mobiel geld aanbieder om veilige en betrouwbare diensten af te leveren, om de rechten van gebruikers te beschermen en om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan.

