Toonaangevend cryptocurrency-indexfonds Cryptos Fund opent in de VS

Cryptos Fund, het toonaangevende cryptocurrency-indexfonds, opent in de VS

Cryptos Fund, het eerste gereguleerde cryptocurrency-indexfonds, kondigt de lancering aan van een nieuwe entiteit die is toegewijd aan gekwalificeerde beleggers.

Cryptos Fund (US) is gevestigd in Princeton, NJ en wordt beheerd door Hermes Asset Management, met een team onder leiding van Igor Rivin, een van ’s werelds meest gerespecteerde wiskundigen en professor in de wiskunde op de Temple University. Het fonds volgt de CCi30-index van de 30 belangrijkste cryptocurrencies, waardoor beleggers inzicht kunnen krijgen in de gehele Blockchain-sector.

“De blockchain-sector staat nog in de kinderschoenen en heeft een enorm groeipotentieel”, stelt Igor Rivin, Chief Research Officer. “Institutionele beleggers zijn net begonnen aan deze sector; we verwachten dat steeds meer spelers van het kaliber van George Soros in de toekomst zullen toetreden. We zijn van mening dat het volgen van de CCi30-index een slimme manier is om in cryptocurrencies te investeren. We kunnen niet in een glazen bol kijken, maar we denken dat dit de meest verstandige manier is om de markt te verkennen.”

