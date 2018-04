Pharnext publiceert financiële jaarresultaten 2017

Pharnext brengt financiële resultaten voor jaareinde 2017

Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR00111911287 – ALPHA), een Frans biofarmaceutisch bedrijf dat bezig is met een baanbrekende nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelencombinaties gebaseerd op Big Data genomica en Artificial Intelligence, heeft vandaag de financiële en operationele resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2017 gerapporteerd.

KEY EVENTS 2017

In 2017 zette Pharnext zijn internationale Fase 3-studie van PXT3003 voort voor de behandeling van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A). De cruciale proefperiode van 15 maanden wordt uitgevoerd op 29 locaties, waaronder 17 in Europa, 11 in de Verenigde Staten en één in Canada.

In september 2017 voltooide de onafhankelijke Data Safety Monitoring Board (DSMB) zijn tweede vooraf gespecificeerde veiligheidsevaluatie van PXT3003. Op basis van een beoordeling van veiligheidsgegevens van alle a select gekozen patiënten, adviseerde de DSMB dat Pharnext het beste de studie voort kon zetten zoals het vooraf had gepland.

