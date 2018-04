Exclusive Group doet flinke investeringen om groeistrategie te voeden

De deal is de grootste investering ooit in distributie van cyber/ cloud met toegevoegde waarde; verdere groei staat op de planning nu het managementteam zich voorbereidt op de uitbreiding van diensten, portfolio en wereldwijde footprint

Exclusive Group, de VAST-groep (value-added services en technologies) kondigt flinke investeringen aan op basis van fondsen, geadviseerd door het wereldwijde private-equitybedrijf Permira, om een meerderheidsbelang in de onderneming te nemen. De transactie verzekert flinke financiële middelen om de volgende fase in de ontwikkeling en hypergroei van Exclusive Group te voeden, met het bestaande managementteam, geleid door CEO Olivier Breittmayer, verder gericht op uitbreiding van het dienstenaanbod, de leveranciersportfolio en aanwezigheid, operaties en mondiale dekking.

“Deze investering valideert en stelt ons in staat om een wereldwijd gespecialiseerde VAD voor cyberbeveiliging en cloudmigratie te worden, ons op waarde gebaseerde serviceaanbod uit te breiden en ons bereik over de hele wereld te versterken”, vertelt Olivier Brettmayer, CEO van Exclusive Group. “We zijn verheugd om Permira en hun befaamde technologie team te verwelkomen, waarvan de middelen van onschatbare waarde zijn in het volgende hoofdstuk van het Exclusive-verhaal.”

