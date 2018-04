Vertex opent kantoren in Amsterdam en Frankfurt om de Europese aanwezigheid uit te breiden

Vertex, Inc., een toonaangevende leverancier van oplossingen voor belastingautomatisering, maakt bekend dat het kantoren gaat openen op twee Europese locaties: Amsterdam en Frankfurt. Het laat zien dat de aanwezigheid van het bedrijf in Europa groeiende is en dat er toewijding is voor het wereldwijde bedrijfsleven.

Vice-president van Global Business Development bij Vertex, Rebecca Polley reageert: “Een sterke, regionale aanwezigheid in Europa is van cruciaal belang om contact te maken met onze internationale klanten, verwachtingen en partners. Het team, gevestigd op deze nieuwe locaties, helpt onze klanten bij het verkrijgen van strategische waarde in hun technologische investeringen, vooral in het steeds complexere belastinglandschap in Europa.

