HCL Technologies en Sumeru Equity Partners nemen Actian Corp. over

HCL Technologies en Sumeru Equity Partners nemen Actian Corporation over

NOIDA, India & PALO ALTO, Calif.-- 20180413 --

HCL Technologies (HCL) en Sumeru Equity Partners (SEP), een technologische en groei-gerichte private equity-onderneming, hebben een definitieve overeenkomst getekend om Actian Corporation over te nemen. De all-cash deal wordt gewaardeerd op $330 miljoen USD. HCL zal 80% bezitten, terwijl SEP ongeveer 20% van de aandelen van de JV-entiteit zal bezitten, die op zijn beurt 100% aandeelhouderschap krijgt in Actian Corporation.

Actian, gevestigd in Palo Alto, is toonaangevend op het gebied van hybrid data management, cloudintegratie en analyseoplossingen en beheert wereldwijd ondernemingen met inzicht in de zwaarste gegevensuitdagingen. Het bezit toonaangevende producten zoals Actian Vector, ’s werelds snelste kolomdatabase; Actian DataConnect, een hybride cloud-data-integratieplatform; en Actian X, een hybride database voor next-generation operationele analyses. Deze overname voegt hypermoderne intellectuele eigendom toe aan HCL’s mogelijkheden om de digitale transformatie van wereldwijde ondernemingen mogelijk te maken.

