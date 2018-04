Health Industry Summit tHIS in Shanghai

Health Industry Summit tHIS wordt nog belangrijker nu China de nationale gezondheidszorg naar een hoger plan gaat tillen

20180416

Op 11 april 2018 is de Health Industry Summit (tHIS) 2018, georganiseerd door Reed Sinopharm, geopend in het National Exhibition and Convention Center in Shanghai, China. Met ruim 200.000 bezoekers uit meer dan 150 landen en regio's en meer dan 7000 exposanten is dit het grootste evenement op het gebied van gezondheidszorg ter wereld.

In lijn met president Xi's oproep tijdens het Boao Forum for Asia om de gezondheidssector meer te promoten, ontwikkelt dit toonaangevende evenement voor de gehele waardeketen van de sector, waaronder belangrijke segmenten als medische apparatuur, farmaceutische producten, distributie van geneesmiddelen en natuurlijke gezondheidsmiddelen en -voeding, zich tot dé oplossing van China voor het grootschalig bevorderen van technologische innovatie en uitwisseling tussen wetenschappers. tHIS, die nu voor de vierde keer plaatsvindt, heeft een vaste plaats veroverd als het grootste evenement ter wereld voor de gezondheidsindustrie. De expositieruimte heeft een oppervlakte van meer dan 350,000 m2. Parallel aan de beurs vinden 160 afzonderlijke evenementen en congressen plaats.

Belangrijke evenementen op tHIS waren onder meer de topbeurzen voor medische apparatuur en farmaceutische producten CMEF, PHARMCHINA en API China, waar als onderdeel van de nieuwe expo Intellegent Health de nieuwste technologieën te zien waren, zoals VR, AR, wearables en AI. Ook was er aandacht voor traditionele geneeskunde als China's eigen oplossing voor behandeling en preventie, die parallel aan moderne geneeskunde en geneesmiddelenontwikkeling wordt toegepast.

Onder de deelnemers waren giganten als GE, United Imaging, Siemens, Philips en Mindray, evenals grote Chinese farmacieconcerns als Sinopharm, Shanghai Pharma en CR Pharmaceuticals. Een groot deel van de meest vernieuwende ondernemingen op medisch gebied koos de beurs als platform voor de lancering van nieuwe producten - wereldwijd of voor de regio Asia-Pacific: tijdens de 4 dagen van het evenement werden meer dan 600 nieuwe producten gelanceerd.

The Health Industry Summit is georganiseerd door Reed Sinopharm, een joint venture van Reed Exhibitions, de toonaangevende organisator van evenementen, en de medische en farmaceutische megaonderneming Sinopharm, een Chinees staatsbedrijf (199e op de Fortune 500-lijst). De volgende editie van het evenement vindt in mei 2019 plaats in Shanghai.

