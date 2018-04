P&G kondigt nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen aan, gericht op het mogelijk maken en inspireren van een positieve impact op de wereld

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) heeft vandaag bekendgemaakt dat het veel van haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 reeds heeft verwezenlijkt, plannen heeft gemaakt om de rest te bereiken en nieuwe, verreikende doelen heeft gesteld voor 2030. De nieuwe doelen, getiteld 'Ambition 2030,' zijn erop gericht een positieve impact op het milieu en de samenleving mogelijk te maken en te inspireren, en tegelijkertijd toegevoegde waarde te creëren voor het Bedrijf en de consument.

P&G has achieved many of its 2020 environmental goals and has plans in place to meet the rest. New, broad-reaching goals for 2030 have been established; they aim to enable and inspire positive impact on the environment and society while creating value for the Company and consumers. (Photo: Business Wire)

“We zijn van mening dat P&G een positieve invloed kan uitoefenen en groei kan bevorderen, en we nemen een weloverwogenere benadering om de consument blij te maken en tegelijkertijd verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken,” aldus David Taylor, voorzitter en Chief Executive Officer van P&G. “Consumenten verwachten dat de merken die ze vertrouwen superieure prestaties leveren en tegelijkertijd bijdragen tot het oplossen van de meest complexe uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft. Ons wereldwijde bereik, onze kennis van de vijf miljard consumenten die we van dienst zijn, en onze innovatieve vaardigheden geven ons een uniek vermogen om een positieve verandering teweeg te brengen.”

Tot de doelen van P&G's 'Ambition 2030' behoren:

Merken: de 20 toonaangevende merken van P&G, waaronder Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers en Tide, zullen verantwoordelijke consumptie mogelijk maken en inspireren door middel van verpakking die 100% geschikt is voor recycling of hergebruik, het lanceren van duurzamere innovaties en het opbouwen van vertrouwen door middel van transparantie en het delen van onze veiligheidskennis.

de 20 toonaangevende merken van P&G, waaronder Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers en Tide, zullen verantwoordelijke consumptie mogelijk maken en inspireren door middel van verpakking die 100% geschikt is voor recycling of hergebruik, het lanceren van duurzamere innovaties en het opbouwen van vertrouwen door middel van transparantie en het delen van onze veiligheidskennis. Leveringsketen: de productiefaciliteiten van P&G zullen de uitstoot van broeikasgassen halveren en voldoende groene energie inkopen voor de volledige energievoorziening van al onze fabrieken. Daarnaast gaat het Bedrijf ten minste 5 miljard liter water inkopen van kringloopbronnen.

de productiefaciliteiten van P&G zullen de uitstoot van broeikasgassen halveren en voldoende groene energie inkopen voor de volledige energievoorziening van al onze fabrieken. Daarnaast gaat het Bedrijf ten minste 5 miljard liter water inkopen van kringloopbronnen. Samenleving: P&G gaat door met het opzetten van transformatieve samenwerkingsverbanden die mensen, de planeet en onze zakelijke activiteiten laten opbloeien, waaronder initiatieven die de stroom van plastic in de oceanen van de wereld indammen, de bossen beschermen en verrijken, recyclingoplossingen voor absorberende hygiëneproducten uitbreiden en het water in beschermde stroomgebieden rond de hele wereld beschermen.

P&G gaat door met het opzetten van transformatieve samenwerkingsverbanden die mensen, de planeet en onze zakelijke activiteiten laten opbloeien, waaronder initiatieven die de stroom van plastic in de oceanen van de wereld indammen, de bossen beschermen en verrijken, recyclingoplossingen voor absorberende hygiëneproducten uitbreiden en het water in beschermde stroomgebieden rond de hele wereld beschermen. Werknemers: P&G gaat met werknemers aan de slag zodat ze leren na te denken over duurzaamheid en duurzame werkwijzen tijdens hun dagelijks werk, waarvoor ze beloond zullen worden. We zullen vooruitgang belonen en erkenning inbouwen in de prestatiebeoordelingen.

Meer informatie over de 'Ambition 2030'-doelstellingen van P&G is hier te vinden.

Voortbouwend op een traditie van leiderschap op milieugebied heeft P&G al veel van haar duurzaamheidsdoelen voor 2020 behaald op focusgebieden als klimaat (verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 16% sinds 2010), water (vermindering van het watergebruik in productiefaciliteiten met 27% sinds 2010) en afval (geen afval naar vuilstortplaatsen bij meer dan 80% van de productievestigingen).

De impact van de vooruitgang van het Bedrijf is duidelijk zichtbaar bij verschillende merken en in verschillende regio's, waaronder producten als Tide purclean waarin biologische ingrediënten worden toegepast, en Head & Shoulders waarbij strandplastic wordt gebruikt in de verpakking; verandering in de energievoorziening van onze productiefaciliteiten door middel van windenergie en stoom uit biomassa; en innovaties in onderzoek die nieuwe mogelijkheden scheppen voor recycling van tonnen aan plastic die ten goede komen aan de volledige sector en veel verder reiken dan P&G zelf.

Deze vooruitgang wordt in meer detail beschreven in het Citizenship Report 2017 van het Bedrijf.

“Voortbouwend op wat we tot nu toe hebben bereikt, zijn onze doelstellingen voor 2030 gericht op de aanpak van twee van ’s werelds meest urgente uitdagingen op milieugebied: uitputting van grondstoffen and stijgende consumptie,” stelde Virginie Helias, Vice President van Global Sustainability bij P&G. “We weten dat P&G niet alle antwoorden in handen heeft. We hebben samenwerkingsverbanden nodig om belangrijke vooruitgang te boeken, en onze merken ontwikkelen innovaties om verantwoordelijke consumptie naar een hoger niveau te tillen.”

“P&G is altijd toonaangevend geweest op het gebied van bevordering van duurzame ontwikkeling. De strategie van het Bedrijf is uitgelijnd met onze overtuiging dat bedrijven meer succes kunnen bereiken door duurzamer te werken. We juichen hun Ambition 2030-kader toe: dit heeft het potentieel om te zorgen voor aanzienlijke positieve wereldwijde impact voor de aandeelhouders, het milieu en gemeenschappen,” verklaarde Peter Bakker, President en CEO van de World Business Council for Sustainable Development.

Over de benadering van P&G tot integriteit

Duurzaamheid is een van de focusgebieden van de integriteitsinitiatieven van P&G, naast ethiek en verantwoord zakendoen, impact op de gemeenschap, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en diversiteit. De integriteitsprogramma's van het Bedrijf ondersteunen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor allen te realiseren. Meer informatie over de integriteitsinspanningen van P&G zijn hier te lezen in het Citizenship Report 2017 van P&G.

Over Procter & Gamble

P&G levert aan consumenten over de hele wereld met een ijzersterk portfolio van vertrouwde merknamen, die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen verspreid over de hele wereld. Zie http://www.pg.com voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en haar merken.

