De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

De Bank of America Company (de ‘Onderneming’) heeft vandaag zijn aandeelhouders op de hoogte gesteld dat het op 16 april 2018 een actueel verslag heeft ingediend via Formulier 8-K bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (‘SEC’), waarin financiële resultaten worden aangekondigd voor het 1e kwartaal, eindigend op 31 maart 2018, met een netto-inkomen van $ 6,9 miljard, oftewel $ 0,62 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten van Q1-181 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

De inkomsten voor belasting toegenomen met 15% $ 8,4 miljard

Netto-inkomen toegenomen met 30% tot een record van $ 6,9 miljard

Verwaterde inkomsten per aandeel toegenomen met 38% tot $ 0,62

Omzet, netto rentelasten namen toe met 4% tot $ 23,1 miljard De netto rente-inkomsten (net interest income, NII) namen toe met $ 550 miljoen, of 5%, naar $ 11,6 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven alsmede de toename van leningen en deposito's Niet rentedragende inkomsten toegenomen met $ 327 miljoen, of 3%, naar $ 11,5 miljard, wat een sterke positie reflecteert in eigen vermogen en hogere activabeheerkosten

Voorziening voor kredietverlies stabiel tegen $ 834 miljoen

Niet rentedragende kosten namen af met 1% oftewel $ 196 miljoen, tot $ 13,9 miljard; efficiencycoëfficiënt verbeterd naar 60%

De Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act (de Tax Act) resulteerde in een doorlopende verlaging van het effectieve belastingtarief van ongeveer 9 procentpunten.

Gemiddelde leningssaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 45 miljard, of 5%, tot $ 864 miljard

Gemiddelde depositobalans steeg met $ 41 miljard, of 3%, naar een recordhoogte van $ 1,3 biljoen, onder leiding van Consumer Banking

Solide financieel rendement Rendement op gemiddelde activa 1,21% Rendement op gemiddeld eigen vermogen gewone aandeelhouders 10,8% Rendement op gemiddeld tastbaar eigen vermogen aandeelhouders 15,3%



Hoogtepunten per bedrijfssegment voor Q1-18 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

Consumenten

Omzet steeg met 9% naar $ 9,0 miljard

Leningen met 8% toegenomen, deposito's toegenomen met 6%

De activa van Merrill Edge bemiddeling namen toe met 18%

Toename van 12% in actieve gebruikers mobiel bankieren, tot 24,8 miljoen

Gecombineerde credit/debet bestedingen toegenomen met 9% naar $ 137 miljard

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

Omzet steeg met 6% naar $ 4,9 miljard

Totale klantbalansen stegen $ 140 miljard naar $ 2,7 biljoen

Leningen stegen met 7% tot $ 159 miljard

Recordhoogte marge voor belastingen van 29%

Globaal bankwezen

Omzet van $ 4,9 miljard

Leningen met 3% toegenomen tot $ 352 miljard, gedreven door internationale en binnenlandse C&I-leningen

Deposito's stegen met 6% tot $ 324 miljard

Efficiencycoëfficiënt bleef laag tegen 44%

Globale markten

Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 4,1 miljard inclusief negatieve netto waarderingsaanpassing debiting (debit valuation adjustment, DVA) van $ 64 miljoen

Met uitzondering van netto DVA, zijn de verkoop- en handelsopbrengsten gestegen met 1% tot $ 4,1 miljard Eigen vermogen gestegen met 38% tot $ 1,5 miljard FICC gezakt met 13% tot $ 2,5 miljard t.o.v. sterk kwartaal een jaar geleden



1 Hoogtepunten per bedrijfssegment vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld. Krediet en depositobalansen worden weergegeven op gemiddelde basis, tenzij anders vermeld.

