Munich Re geeft ALLFINANZ Spectra vrij

Munich Re’s ALLFINANZ Spectra schakelt pre-assesment chaos om in directe verkoop, STP en analyse

Munich Re Automation Solutions Ltd, de wereldleider in digitale nieuwe bedrijfs- en acceptatieoplossingen, verstoort opnieuw levensverzekeringsautomatisering door ALLFINANZ Spectra vrij te geven. Het cloudgebaseerde Spectra maakt van een inefficiënt pre-beoordelingsproces een gesloten verkoop. Spectra bevordert het aankoopbesluit in de eerste twee minuten van het contact.

Agenten of prospecten voeren minimale gegevens in en Spectra beoordeelt direct de verzekerbaarheid en de aannemelijke prijs. Gestuurde vragen verfijnen de resultaten dynamisch voor hun ogen en initiëren de bouwstenen voor een formele toepassing. Op ieder moment is de agent gemachtigd met genoeg kennis om een afsluiting voor te kunnen stellen.

De ongeduldige klanten van vandaag de dag blijven geïnteresseerd. Hogere risico’s worden niet bemoeilijkt door ontmoedigende, verkoopmoordende omwegen. Alle betrokken partijen weten binnen enkele minuten wie verzekerbaar is en in welke tariefcategorieën ze vallen. Agenten kunnen één verzoek gebruiken om een of meerdere verzekeraars te ondervragen voor meerdere soorten uitkeringen.

