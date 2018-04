LivaNova ontvangt CE-keurmerk voor VNS Therapy-generator SenTiva en next-generation programmeersysteem voor de behandeling van epilepsie

LONDON--(BUSINESS WIRE)-- 20180417 --

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), een toonaangevend bedrijf in medische technologie, heeft vandaag het CE-keurmerk aangekondigd voor zijn Vagus Nerve Stimulation Therapy® (“VNS Therapy”)-systeem, bestaande uit de SenTiva®-generator en het next-generation programmeringssysteem voor de behandeling van patiënten met geneesmiddelresistente epilepsie (“DRE”). Het bedrijf ontving het volledige VNS Therapy-systeem in oktober 2017.

De SenTiva-generator biedt de kleinste en lichtste responsieve therapie met een aantal nieuwe, geavanceerde functies voor de behandeling van DRE. SenTiva is het enige apparaat in zijn soort dat de AutoStim-modus (ook bekend als Seizure Response Mode) heeft, die is ontworpen voor het opsporen van aanvallen en automatisch een extra dosis therapie toe te dienen. De generator is ook ontworpen voor het verzamelen en vastleggen van gebeurtenissen, waaronder de lichaamspositie en hartfluctuaties van de patiënt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180417006270/nl/