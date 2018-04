Altierre en Sirqul kondigen strategische samenwerking aan om klanten te helpen bij vinden van artikelen in winkels

Altierre Corp. en Sirqul hebben vandaag een wereldwijde strategische samenwerking aangekondigd op het Retail World Congress in Madrid. De samenwerking brengt het toonaangevende Internet of Things (IoT)-platform van Altierre samen met Sirqel’s IoT-platform en locatie-gebaseerde Edysen-technologie om retailers een slimme, efficiënte oplossing te bieden voor het vinden van artikelen in hun winkels, wat ook handig is voor klanten.

Technology from Altierre and Sirqul can help shoppers locate items in-store and direct them to complementary and promotional products (Photo: Business Wire)

Door Altierre’s draadloze IoT-platform in de winkel en ESL’s te combineren met Sirqel’s gepatenteerde Edysen locatie-intelligentie en IoT-platform, kunnen retailers nu de winkelervaring veranderen en geïndividualiseerde promotie-aanbiedingen aanbieden aan klanten op basis van hun exacte locatie, inzichten in hun gedrag en aankoopgeschiedenis.

