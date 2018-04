CrowdStrike breidt allianties uit met toptechnologiebedrijven

CrowdStrike versterkt en breidt allianties uit met toptechnologiebedrijven

CrowdStrike® Inc., de marktleider op het gebied van eindpuntbeveiliging in de cloud, heeft vandaag de groei en uitbreiding van haar Elevate Partner Program aangekondigd, voortbouwend op strategische technologieallianties terwijl het CrowdStrike Falcon® cloudgebaseerde open API-platform een fundamentele eindpuntbeveiligingsmogelijkheid wordt voor de beveiligingsstack voor ondernemingen.

Het hedendaagde landschap van geavanceerde dreigingen is dynamisch en aanvallers blijven hun vakmanschap en hun vermogen om traditionele antivirusbescherming te omzeilen, verbeteren. Tegelijkertijd willen bedrijven een groeiend mobiel personeelsbestand beschermen zonder de productiviteit en connectiviteit te belemmeren. Met het unieke cloud-native platform van CrowdStrike Falcon kunnen technologische leiders op deze trends reageren met open API's, technologische integraties en wederzijdse handhaving van de mogelijkheden.

“CrowdStrike is zeer enthousiast om de toonaangevende cyberbeveiligingspartner te zijn op wie technologieleiders vertrouwen voor volgende generatie beveiligingsmogelijkheden,” zei Matthew Polly, vice president Worldwide Business Development & Channels bij CrowdStrike. “Vandaag de dag biedt ons netwerk van partners de oplossingen, informatie, diensten en beveiligingsexpertise die vereist is voor een veerkrachtige architectuur voor klantenbeveiliging, waarmee de klant bedreigingen kan oplossen waar organisaties dagelijks mee te maken hebben.”

CrowdStrike sluit zich aan bij ondersteuning voor VMware Workspace ONE Trust Network

Met de ondersteuning van CrowdStrike voor het VMware Workspace ONE Trust Network kunnen wederzijdse klanten naadloos hun digitale werkruimte beveiligen en een proactieve beveiligingsbenadering instellen die is ontworpen voor hedendaagse bedreigingen. Als onderdeel van de Workspace ONE Trust Network-aanpak kunnen volgende generatie CrowdStrike Falcon-mogelijkheden voor antivirus en eindpuntdetectie en -respons (EDR) worden geïmplementeerd in VMware digitale werkruimten om geavanceerde aanvallen te isoleren, te verhelpen en te herstellen. De combinatie van CrowdStrike Intelligence met VMware Workspace ONE maakt Indicator-of-Compromise (IOC)-detecties mogelijk voor alle eindpunten. Deze aanpak, in combinatie met CrowdStrike's lichtgewicht agentimplementatie, voorkomt en detecteert geavanceerde bedreigingen. Dit zorgt voor geavanceerde geautomatiseerde oplossingen en biedt allesomvattende zichtbaarheid, preventie, detectie en herstel van geavanceerde bedreigingen voor digitale werkruimten.

“In de hedendaagse digitale werkruimte zijn proactieve detectie en geautomatiseerde remediëring van vitaal belang voor het verbeteren van het beveiligingsniveau in een steeds veranderende IT-omgeving,” aldus Dave Grant, vice president Product Marketing, End-User Computing, VMware. “Het volgende generatie cloud-native platform van CrowdStrike in combinatie met de informatiegestuurde Workspace ONE-oplossing biedt onze wederzijdse klanten 24/7/365-preventie en -detectie met behulp van bruikbare informatie om kwaadaardig gedrag snel te identificeren en op te lossen.”

Google selecteert CrowdStrike Falcon om cloudbeveiligingsportfolio te versterken

CrowdStrike is een partnerschap met Google Cloud aangegaan om te helpen bij de bescherming van klantgegevens, applicaties en virtuele instances in het Google Cloud Platform (GCP). Klanten kunnen eenvoudig Falcon-sensoren inzetten op eindpunten die worden gehost in Google Cloud of in een hybride cloud-omgeving om te zorgen voor onmiddellijke zichtbaarheid en bescherming tegen bedreigingen. Aangezien klanten steeds meer gegevens naar GCP migreren, profiteren ze van de ongeëvenaarde implementatiesnelheid en het gebruiksgemak van CrowdStrike Falcon. Bovendien is CrowdStrike de enige eindpuntbeveiligingspartner die is geselecteerd om integratie op te bouwen met Google’s Security Command Center (Alpha) dat in maart werd gelanceerd. Hiermee wordt voorzien in realtime detectie van bedreigingen die afkomstig zijn van het eindpunt.

"De cloud is nu meer dan ooit de plaats waar een toenemend aantal ondernemingen op vertrouwen om hun gegevens te beschermen en veilig te blijven," stelde Andy Chang, senior product manager, Google Cloud. "Met Cloud Security Command Center helpen we beveiligingsteams gegevens te verzamelen, bedreigingen te identificeren en snel te reageren op applicatie- en gegevensrisico's. Door samen te werken met sectorleiders zoals CrowdStrike bieden we onze klanten de mogelijkheden die ze nodig hebben om opgewassen te blijven tegen de steeds evoluerende beveiligingsuitdagingen van vandaag de dag."

CrowdStrike breidt samenwerking met Splunk uit door integratie met Adaptive Response Framework van Flunk

CrowdStrike maakt nu deel uit van het technische alliantieprogramma van Splunk en levert zo een oplossing die CrowdStrike's volgende generatie eindpuntbeveiliging en bedreigingsinformatie integreert in Splunk® Enterprise Security (ES) om bedreigingen in realtime te helpen voorkomen, detecteren en erop te reageren. De volledig cloudgebaseerde infrastructuur van CrowdStrike maakt een snelle inzetbaarheid met grotere schaalbaarheid mogelijk en biedt een samenhangend raamwerk voor dreigingsanalyses, incidentrespons en -preventie. CrowdStrike ontwikkelde recentelijk integraties met Splunk, waaronder een CrowdStrike-app voor Splunk, waarmee gezamenlijke klanten de maatregelen van het Adaptive Response Initiative van Splunk verder kunnen optimaliseren om herstel te versnellen, en een Falcon Intelligence-add-on waarmee klanten CrowdStrike IOC's rechtstreeks in Splunk ES kunnen indexeren.

“Het is belangrijker dan ooit voor de beveiligingsgemeenschap om samen te werken om steeds geavanceerdere beveiligingsbedreigingen aan te pakken,” verklaarde Haiyan Song, senior vice president en general manager, Security Markets, Splunk. “Het Adaptive Response Initiative van Splunk biedt onze wederzijdse klanten de mogelijkheid om de responsmogelijkheden te vergroten, waardoor klanten uiteindelijk sneller eventuele bedreigingen kunnen vinden en oplossen.”

CrowdStrike en ForeScout maken algemene integratiebeschikbaarheid bekend

CrowdStrike en ForeScout bieden gezamenlijke klanten een volledige eindpunt- en netwerkbeveiligingsoplossing die uitgebreide zichtbaarheid, bedreigingsdetectie en beveiligingsrespons biedt. Samen stellen deze bedrijven organisaties in staat om beveiligingsbedreigingen aan te pakken op het gehele dreigingscontinuüm, vooral omdat uitgebreide netwerken en op het netwerk aangesloten apparaten vaker voorkomen in sectoren zoals de gezondheidszorg en de overheidssector. De samenwerking van twee toonaangevende cyberbeveiligingsbedrijven biedt gezamenlijke klanten betere zichtbaarheid en geavanceerde dreigingsanalyses ter bescherming tegen kwaadwillende activiteiten. Dankzij de technologie-integratie kunnen organisaties de dekking van de CrowdStrike Falcon-agent beter afdwingen en optimaal gebruik maken van informatie over bedreigingen voor apparaten om te zoeken naar bedreigingen verspreid over apparaattypen en netwerklagen en deze te remediëren.

“Met zoveel klanten die een steeds veranderend landschap van verbonden apparaten, inclusief mobiel en Internet of Things (IoT), moeten beveiligen, bieden CrowdStrike en ForeScout een toonaangevende combinatie voor de bestrijding van bedreigingen in de gehele onderneming,” gaf Pedro Abreu, chief strategy officer, ForeScout, te kennen. “De geïntegreerde oplossing helpt onze gezamenlijke klanten om zich beter te beschermen tegen kwaadwillende activiteiten door te zorgen voor een grotere zichtbaarheid, uitgebreide informatie over bedreigingen en meer controle, terwijl ze de beveiliging van het netwerk en eindpunten naadloos kunnen beheren.”

ServiceNow® werkt samen met CrowdStrike voor holistische beveiliging

CrowdStrike en ServiceNow brengen beveiliging en IT samen om Security Operations Center (SOC)-teams te helpen de bedreigingsdiagnostiek, prioritering en respons te versnellen. CrowdStrike Intelligence en Falcon-integraties voorzien in gegevensverrijking en bruikbare informatie voor beveiligingsgebeurtenissen en bijbehorende observabelen. Deze mogelijkheden in combinatie met ServiceNow-workflowautomatisering leveren een gestructureerde beveiligingsresponsmachine. Klanten kunnen nu profiteren van een meer holistische kijk op de oorsprong van een bedreiging, waardoor nauwkeurigere risicobeoordelingen mogelijk zijn voor een tijdige en uitgebreide evaluatie van eindpunten. CrowdStrike Falcon-eindpunttoepassingen zijn nu beschikbaar in de ServiceNow store.

“CrowdStrike heeft krachtige mogelijkheden om bedreigingen te detecteren, te beschermen en erop te reageren, en ServiceNow Security Operations zorgt voor de operationele verpakking om die mogelijkheden heen,” merkte Odin Olson, senior director Business Development, ServiceNow Security Business Unit, op. “Met herhaalbare workflows ingebouwd in ServiceNow hebben veiligheids- en IT-teams gedeelde inzichten in het proces en kunnen ze de technologie van CrowdStrike volledig benutten om risico's te verminderen.”

Ecosysteem van CrowdStrike levert oplossingen, diensten en beveiligingsexpertise om inbreuken te stoppen

Deze nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het krachtige Elevate Partner-ecosysteem van CrowdStrike, inclusief maar niet beperkt tot partnerschappen met Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (nu onderdeel van VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane, ThreatConnect, ThreatQuotient, Vectra Networks.

Bezoek CrowdStrike tijdens de RSA-conferentie van 2018 op stand #941 Moscone South voor meer informatie over het Elevate Partner Program van CrowdStrike. Gezamenlijke demonstraties van technologische integraties zullen worden uitgevoerd op de CrowdStrike-stand en op partnerstands, waaronder die van Splunk, ServiceNow, VMWare en ForeScout tijdens de openingsuren van de RSA-expo.

Over CrowdStrike®

CrowdStrike is marktleider op het gebied van door de cloud geleverde eindpuntbescherming. Dankzij het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) biedt het CrowdStrike Falcon®-platform onmiddellijke zichtbaarheid en bescherming in de hele onderneming en worden aanvallen op eindpunten binnen of buiten het netwerk voorkomen. CrowdStrike Falcon wordt in enkele minuten ingezet om vanaf dag één te voorzien in bruikbare informatie en realtime beveiliging. Het verenigt naadloos AV van de volgende generatie met de allerbeste eindpuntdetectie en -respons, ondersteund door een 24/7 geleide jacht. De cloudinfrastructuur en single-agent-architectuur nemen de complexiteit weg en voegen schaalbaarheid, beheerbaarheid en snelheid toe.

CrowdStrike Falcon beschermt klanten tegen alle soorten cyberaanvallen met behulp van geavanceerde, handtekeningloze AI en op Indicator-of-Attack (IOA) gebaseerde bedreigingspreventie om bekende en onbekende bedreigingen in realtime te stoppen. Aangedreven door de CrowdStrike Threat Graph™ correleert Falcon onmiddellijk meer dan 100 miljard beveiligingsevenementen per dag van over de hele wereld om bedreigingen onmiddellijk te voorkomen en te detecteren.

Er is veel meer te vertellen over de wijze waarop Falcon eindpuntbeveiliging heeft geherdefinieerd, maar er is maar één ding dat u hoeft te onthouden over CrowdStrike: wij stoppen inbreuken.

