Haagsch Koningsbal herleeft dit jaar op Kasteel Oud-Wassenaar

WASSENAAR, 20180221 --Het initiatief genereerde vorig jaar al veel enthousiasme maar uiteindelijk bleek de toen geplande locatie, met ruimte voor 750 deelnemers te groot voor de 300 deelnemers die een kaart kochten en moest het bal worden afgelast. Kasteel Oud-Wassenaar is een kleinere locatie met capaciteit voor 550 gasten en uitstekend qua sfeer, stijl en allure.Het Haagsch Koningsbal is een bijzonder exquisiet, elegant bal in Koninklijke stijl. Het evenement is vol entertainment, met diner, dans, muziek, zang en commedia in Koninklijke stijl.Het idee om een Koningsbal te gaan creëeren ontstond in 2013 bij de inhulding van ZM de Koning Willem-Alexander denkend aan het Koningsbal zoals dat vroeger werd gevierd in de negentiende eeuw op het Lange Voorhout. Men danste onder andere de pavane, het menuet en de polka en genoot van een souper. Deze bals werden voornamelijk door de Koningen Willem I en Willem II georganiseerd. Willem III en zijn echtgenote gaven de voorkeur aan het bal masqué. Het Koningsbal was toegangelijk voor het hof, de adel, militaire officieren, de politieke elite, maar onder de gasten bevonden zich ook burgers en bewoners van het Lange Voorhout.Het Haagsch Koningsbal zal plaatsvinden op zaterdag 21 april, 2018 in Kasteel Oud-Wassenaar, Park Oud Wassenaar 1 , te Wassenaar, Nederland.Dresscode:Dames: lange avondjurk, baljurk, historisch kostuum, klederdrachtHeren: rok, smoking, gala uniform, historisch tenue.Mocht u interesse hebben en vindt u het leuk om het bal te komen beleven met uw vrienden, familie en/of zaken partners:Tickets zijn verkrijgbaar via Eventbrite.nl of Haagsch Koningsbal Entreeticket 110,- euro incl. welkomstdrankje, hapjes en drankjes over de gehele avond en het gehele programma. Er zijn nog enkele Early Birds tickets beschikbaar ter waarde van 99,- euro.Voor meer informatieHelena KirchnerInfo: helenakirchner22@gmail.com Telefoon: 070- 3692490Secretariaat Stichting Haagsch Koningsbal:Marlene Koelewijnemail: haagschkoningsbal@gmail.com Telefoon: 0172-430043