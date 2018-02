Congres Spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties

Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst gezien onze visie op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid?

Hoe komen we tot naadloze geïntegreerde zorg voor patiënten? Kiezen we hierbij voor maatwerk of voor schaalgrootte?

Hoe kunnen we acute zorg garanderen en electieve-, oncologische- en chronische zorg herontwerpen?

Wat zijn de gevolgen van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties voor de stad en voor dunbevolkte regio’s?

Wat kunnen we leren van de goede en slechte voorbeelden? En wat zijn de lessen voor implementatie?

Utrecht, 20180215 --Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres, dat bestaat uit plenaire voordrachten, interactieve workshops, actuele flitspresentaties en veel debat. Er zijn diverse gerenommeerde sprekers, die zich vooral zullen focussen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden, wat we moeten vermijden en vooral hoe we moeten implementeren.De ziekenhuiswereld is volop in beweging. De vraag naar ziekenhuiszorg verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de voortschrijdende technologie, de steeds mondiger wordende patiënt en toenemende kwaliteitseisen. Maar ook de toename van het aantal chronisch zieken, de vergrijzing, comorbiditeit en de financiering van de ziekenhuiszorg brengen fundamentele veranderingen met zich mee. Al deze zaken leveren diverse dilemma’s en knelpunten op, die uitgebreid aan bod komen op het congres, zoals:Het congres richt zich in de eerste plaats op de bestuurders en professionals die leidinggeven aan het veranderingsproces rond de ziekenhuiszorg. Maar de dag is zeker ook bedoeld voor vertegenwoordigers van al die organen en organisaties die hier invloed op (willen) hebben: brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken, toezichthouders (IGJ, NZa, ACM), bestuursorganen, landelijke overheid, gemeentes en natuurlijk patiënten(organisaties).Meer informatieWilt u meer informatie over het congres Concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties op donderdag 31 mei 2018 in Utrecht? Klik dan hier voor meer informatie, het programma en de sprekers. De kosten bedragen € 495 (btw-vrij).Inhoudelijk is het congres voorbereid door oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder Wim Schellekens en oud-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers. Het congres wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie.

