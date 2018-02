Nieuw bij City resort Mill: Escape Rooms

MILL, 20180205 --“Wij waren op zoek naar een mogelijkheid om ons aanbod aan activiteiten uit te breiden,” vertelt Thomas Vloet. Hij is General Manager bij City Resort in Mill. “Daarnaast zou het service center vanuit Mill verhuizen naar Oss. Er zouden dus wat ruimtes leeg komen hier. Ik zeg zou, want de plannen zijn gewijzigd en voorlopig blijft het service center nog in Mill. Maar dat deze kantoren blijven, heeft geen gevolgen voor de uitbreidingsplannen van activiteiten.”Danny Jacops, Banqueting / Events manager bij City Resort in Mill: “Wij misten in ons aanbod aan activiteiten nog wat. We hebben natuurlijk al het een en ander zoals bijvoorbeeld de adventure baan, Birma brug, heli-jump, klimwand en Bumper balzz Arrow Combat, maar we wilden er nog graag wat bij om echt al onze hotelgasten en overige bezoekers wat te kunnen bieden.” Bij een eigen teamuitje ontdekte Danny de Escape Rooms in Uden. “Dat vond ik zo mooi, dat ik meteen contact opgenomen heb met Sandy en Peter van Escape Rooms Uden.”In oktober 2015 opende Escape Rooms Uden de deuren. Sandy Bekkers van Eldonk is samen met haar vader Peter van Eldonk initiatiefnemer: “Mijn vriendinnen trakteerden me voor mijn verjaardag op een bezoek aan een Escape room. Ik werd daar zo enthousiast over dat ik dacht, zoiets wil ik zelf op gaan starten. Ik overlegde met mijn vader en van het een kwam het ander.” Het idee bleek een schot in de roos. “We hebben ondertussen zo’n 60.000 gasten mogen begroeten,” vertelt Peter. “Pas was er een familie die bij ons kwam en de verjaardag van oma vierden, oma was erbij en was 94, de kleinste lag in de kinderwagen en was 4 maanden. Jong en oud werkte samen om alle puzzels op te lossen, dat is toch fantastisch.”Op dit moment zijn er in Uden 4 Escape Rooms maar dat aantal breiden ze binnenkort uit. Sandy: “Uniek bij ons is dat het hier wel de bedoeling is dat men kan ontsnappen. Natuurlijk moet je soms flink puzzelen maar samen kom je er altijd uit.” De puzzels, effecten en technische snufjes in de Escape Rooms bedenken ze allemaal zelf. Peter: “Ik was vele jaren actief als zelfstandig ondernemer met een elektro installatiebedrijf. Deze ervaring in combinatie met de creativiteit van Sandy maakt dat we unieke Escape Rooms in verschillende thema’s aan kunnen bieden, zowel in Uden als straks hier in Mill.”Vanaf medio juni zijn de Escape Rooms bij City Resort in Mill geopend. Bijzonder is dat men hier zelfs met 2 personen terecht kan om het spel te spelen. Thomas: “Op die manier kunnen we ook stelletjes die in ons hotel logeren de Escape Rooms aanbieden. Dit alles kan in combinatie met eten, drinken en eventueel de andere activiteiten. Zo kunnen we voor kleine en ook grote groepen een compleet arrangement aanbieden.”vlnr Thomas Vloet, Danny Jacops, (City Resort Mill) Sandy Bekkers van Eldonk en Peter van Eldonk (Escape Rooms Uden) - foto Cockie KremersCheck voor alle mogelijkheden ook www.cityresort-eventsmill.nl en www.escapeuden.nl

Noot voor redacties